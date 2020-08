Mystics verliezen ondanks weergaloze Meesseman, ook Allemand gaat onderuit

Regerend kampioen Washington verloor tegen Las Vegas voor de 2e keer in 5 wedstrijden: 83-77. Las Vegas maakte vooral in het laatste quarter het verschil. Ondanks de nederlaag was Emma Meesseman wel op de afspraak voor de Mystics, met 24 punten en 13 rebounds in 33 minuten.

Bij Indiana stond Julie Allemand weer in de basis als spelverdeelster. De Belgian Cat was in bijna 29 minuten goed voor 6 punten, 5 rebounds en 4 assists. Haar team verloor wel met 86-75 van Los Angeles.

Komend weekend nemen Emma Meesseman en Julie Allemand het voor de tweede keer dit seizoen tegen elkaar op.