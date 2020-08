"Mogelijk is het nu gedaan met professioneel "de deur sluiten" in een sprint"

De eerste etappe in de Ronde van Polen 2020 gisteren stond in het teken van de nagedachtenis van de vorig jaar overleden Bjorg Lambrecht, maar aan de finish sloeg het onheil opnieuw toe.

Dylan Groenewegen nam Fabio Jakobsen in een razendsnelle spurt mee naar de rechterkant van de weg, waardoor hij zijn landgenoot in de hekken - en tegen een jurylid dat aan de kant een foto stond te nemen - katapulteerde. Jakobsen ligt nu in het ziekenhuis, in een kunstmatig coma. Het is nagelbijtend afwachten hoe zijn situatie evolueert.

"Teamdokter van Deceuninck-Quick Step Ivan Vanmol gaat zich straks persoonlijk vergewissen van de toestand van de onfortuinlijke Jakobsen. Bij de organisatie is er intussen sprake van opluchting. Ze noemen de toestand ernstig, maar stabiel", vertelde wielercommentator Renaat Schotte vanmorgen in De Ochtend op Radio 1.

"Of dit de vreselijkste val is die ik in mijn leven al gezien? Ik heb jammer genoeg al veel valpartijen in de koers gezien. Ik heb Djamolidin Abdoesjaparov in 1991 in de Tour de France eens keihard met zijn hoofd tegen de kasseien zien kwakken. Ik dacht dat dat het einde voor hem zou zijn, maar hij is teruggekeerd en heeft nog veel gewonnen. Ik wens Fabio Jakobsen van harte hetzelfde toe."

In de sprint gisteren in Polen ging het er razendsnel aan toe. Een "kamikazesprint" die het gevaar alleen maar in de hand werkt, vinden sommigen.

Renaat Schotte: "Het is een uitzonderlijke aankomst, met een "gelanceerde sprint". Er is een bocht in de slotkilometer, waardoor de snelheid er wat uitgaat, maar daarna gaat het bergaf, waardoor je flirt met topsnelheden tot 80 km/u. Dat is Formule 1 op de fiets."

"Op dat moment is een klein foutje genoeg om deze toestanden teweeg te brengen. Wat Groenewegen gedaan heeft is natuurlijk geen klein foutje, maar een grote fout. Wie weet zal de reglementering na dit incident aangepast worden en is het gedaan met "professioneel de deur sluiten" in een sprint."

Exact een jaar na de dood van Bjorg Lambrecht is dit een incident dat het wielrennen kan missen als kiespijn.

"De dood van Bjorg Lambrecht en de herdenking ervan maakt een grote indruk op mij", besluit Renaat Schotte. "Wielrennen is een zeer riskante sport. Ik zat zaterdag nog in Siena, waar Wout van Aert de hemel bestormde in de Strade Bianche, en enkele dagen later zit ik in de wielerhel van Katowice."