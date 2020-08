BK tijdrijden wijzigt parcours: "Het was deze ingreep of geen BK"

Mondmaskerplicht langs hele parcours

Het Belgisch kampioenschap was eerst voorzien op donderdag 18 juni, maar het coronavirus gooide roet in het eten. De titelstrijd werd verplaatst naar donderdag 20 augustus en zal onder strenge maatregelen plaatsvinden.



"We willen dat er zo weinig mogelijk mensen langs het parcours komen staan. Over het hele parcours geldt een mondmaskerplicht. Het is jammer voor de renners die al het oude traject verkenden, maar het was deze ingreep of geen BK. Dan is de keuze vlug gemaakt."