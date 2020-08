VIDEO: 42 punten van Anthony Davis en nog veel meer hoogtepunten uit de NBA

De LA Lakers zullen de play-offs van de NBA ingaan als nummer één van de Western Conference. Anthony Davis kroonde zich gisterenavond met 42 punten en 12 rebounds tot de sterke man bij de Lakers. LeBron James maakte 22 punten in de zege tegen Utah.

In het klassement in het westen kunnen de Lakers niet meer worden bijgehaald door de eerste achtervolger, stadsgenoot Clippers.

Toronto boekte, 2 dagen na de overwinning tegen de Lakers, een nieuwe zege tegen Miami. De titelverdediger in de NBA haalde het met 107-103.

Fred VanVleet leidde de Raptors naar de winst met 7 driepunters en 36 punten, een persoonlijk record.

In de tussenstand van de Eastern Conference verstevigde Toronto zijn 2e plaats achter Milwaukee. De Bucks kwamen afgelopen nacht niet in actie in de NBA-bubbel in Orlando.