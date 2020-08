Leko: "Aangenaam verrast door Lamkel Ze, hij was heel gefocust"

Leko: "Lamkel Ze was de hele week heel gefocust"

Woelwater Didier Lamkel Ze had slechts één week groepstraining in de benen, maar verscheen wel aan de aftrap in de bekerfinale en was bovendien een van de uitblinkers bij Antwerp. "We hebben in overleg - ook met de andere spelers - beslist om hem weer bij de groep te halen en onze kansen in de finale wat te vergroten", zegt Ivan Leko.

Kan de Kroaat Lamkel Ze wel in het gareel houden dit seizoen? En hoe lang dan? "Dag per dag", denkt Leko. "We zullen wel zien. Blijft hij? Ook dat zullen we dag per dag bekijken. Als hij wil blijven, is hij welkom. Wil hij vertrekken, dan wens ik hem veel succes. Dat is trouwens ook niet mijn beslissing. Ik ben alleen maar de trainer."

"Dat hij het zo goed zou doen in de bekerfinale, had ik eerlijk gezegd ook niet verwacht. Ik verwachtte wat flitsen van hem. Maar ik heb gemerkt dat hij vanaf maandag heel gefocust was op de training en hij wilde echt weten hoe we zouden voetballen. Ik was aangenaam verrast door hem."