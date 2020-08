Gent-Wevelgem wil mondmaskers verplichten langs volledige parcours

Renners deden hun beklag na de 2e rit in de Route d'Occitanie, omdat toeschouwers tijdens en na de etappe geen afstand hielden.

Gent-Wevelgem keek mee naar het voorbije wielerweekend. "Toen ik de beelden zag van de eerste wielerwedstrijden, dacht ik na over een mondmaskerplicht voor toeschouwers", zegt Griet Langedock, organisator van Gent-Wevelgem.

"Waar publiek samenkomt, is het nu eenmaal gevaarlijker. Toeschouwers dragen bijvoorbeeld geen mondmasker als het initieel niet druk is. Maar als er dan mensen bij komen, wordt dat een onveilige situatie."

Langedock doet daarom een oproep aan de politici. "Als mensen naar de koersen komen kijken, zouden ze best allemaal een mondmasker opzetten. Dat zou een regel moeten zijn voor alle koersen in België. Dat zorgt voor duidelijkheid en veiligheid."

Gent-Wevelgem zal de mensen op de dag van de koers (11 oktober) ook aanmanen om zoveel mogelijk thuis te blijven.

"De start-, aankomst- en heuvelzone kunnen we zelf controleren. Maar onze koers telt meer dan 200 kilometer en dan bestaat de kans dat je bijvoorbeeld cafés passeert waar het op zondagmiddag heel druk kan worden. Daar hebben we geen controle over. Een mondmaskerplicht is dan de oplossing."