"Fantastische" Julie Allemand flirt met triple-double in 4e WNBA-match

Fans van de Belgian Cats weten al langer dat de klasse eraf druipt bij Julie Allemand en dat beginnen ze nu ook in de VS stilaan te beseffen. Met alweer een geweldige prestatie had de spelverdeelster een groot aandeel in de overwinning van Indiana tegen Atlanta.

Allemand was goed voor 10 punten, 9 assists en 7 rebounds. Daarmee was ze bijna goed voor een triple-double: dubbele cijfers in 3 categorieën. Onze landgenote voegde daar ook nog 2 steals aan toe. Met ruim 34 minuten stond ze het langst van alle Indiana-speelsters op het parket.

"Julie blijft maar gaan", was coach Marianne Stanley na afloop vol lof over Allemand. "Ze is een echte prof. Ze speelt echt voor het team en is totaal niet egoïstisch. Ze doet echt een fantastische job als spelverdeelster."

Dankzij de zege tegen Atlanta prijkt Indiana nu op de 7e plaats in de stand, met 2 zeges en 2 nederlagen in 4 wedstrijden. De volgende afspraak voor Allemand en co is donderdagnacht. Dan neemt Indiana het op tegen Los Angeles. Komend weekend staat er opnieuw een clash tussen Allemand en Emma Meesseman op het programma.