Turncoach Wevers ontkent fysiek geweld: "Aantijging die heel hard aankomt"

De voorbije dagen en weken kwamen in Nederland - net als in België- heel wat turnsters met hun verhaal naar buiten. Ze onthulden dat ze mishandeld en vernederd werden. Joy Goedkoop zei bijvoorbeeld dat Vincent Wevers haar geschopt en geslagen heeft.

En dat ontkent Wevers nu bij de NOS. "In mijn hele turncarrière, en die duurt al een tijdje, heb ik nog nooit een turnster geslagen of geschopt", zegt de vader van olympisch kampioene Sanne Wevers. "Ik heb geen fysiek geweld gebruikt. Dat was een aantijging die heel hard aankwam."

Wevers zegt wel spijt te hebben van zijn aanpak in zijn beginperiode als trainer. "Ik heb me aangesloten bij de cultuur die er toentertijd was. Die cultuur was hard, Spartaans. De turnsters hadden weinig inspraak. Als ik daar met de kennis van nu op terugkijk, zou ik dat nooit meer zo doen. Ik ben een heel gepassioneerde trainer, die bereid is om elk talent maximaal te ontwikkelen. Ik zal nooit de zaal ingaan met verkeerde intenties. Dat wil niet zeggen dat wat we toen deden goed was. Het was een andere tijd, een foute tijd."

Ook heeft Wevers spijt van de nadruk die vroeger werd gelegd op het gewicht van de turnsters. "Er was een cultuur dat je voor en na de training ging wegen. Niet echt met een foute bedoeling, maar om te monitoren hoe de curve in gewicht en lengte was om te kijken hoe belastbaar je was. Ik weet nu dat de turnsters dat op een totaal andere manier hebben ervaren en daar tot op de dag van vandaag last van hebben. Dat vind ik heel erg. Daar heb ik oprecht heel veel spijt van."

De vele schokkende verhalen waren voor de Nederlandse turnbond aanleiding om het topsportprogramma voor het vrouwenturnen voorlopig stil te leggen, in afwachting van de resultaten van een onderzoek.