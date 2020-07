Murray vreest veel afzeggingen voor US Open: "Enkele toppers spelen niet"

Door de coronasituatie in de Verenigde Staten twijfelen veel toptennissers om af te zakken naar New York voor de US Open (31 augustus-13 september). De nummer 1 van de wereld in het vrouwentennis Ashleigh Barty (24) heeft de knoop al doorgehakt en gaat niet.

En daar zal het hoogstwaarschijnlijk niet bij blijven. "Ik heb gehoord dat er ook enkele toppers bij de mannen niet zullen spelen. Ik verwacht dat dat ook het geval zal zijn", voorspelt Andy Murray.

"Het is voor iedereen een persoonlijke keuze. Als ze zich niet veilig voelen of comfortabel voelen, dan is het volledig begrijpelijk. Iedereen heeft twijfels, maar het gaat er vooral over of je het risico wil nemen."

Murray zelf is alvast bereid om het risico te nemen: de Schot heeft een zware heupblessure achter de rug en wil weer in actie komen. Ook Novak Djokovic, Rafael Nadal en Serena Williams lijken in actie te zullen komen op de Us Open. Ze hebben zich alvast ingeschreven voor het voorbereidingstoernooi in New York (20-28 augustus). Roger Federer heeft door een knieblessure een punt gezet achter zijn seizoen.