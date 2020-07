Tuchel hoopt nog op Mbappé in CL: "Maar er is mirakel nodig"

Kylian Mbappé zal er morgen zeker niet bij zijn als PSG Lyon partij geeft in de finale van de Coupe de la Ligue. PSG-coach Thomas Tuchel hoopt stiekem nog om zijn aanvaller, die uitviel in de bekerfinale, 2 weken later te recupereren. Dan treft PSG Atalanta in de kwartfinales van de Champions League.

"Er is altijd hoop, maar het zal héél krap worden", blijft Tuchel realistisch. "Elke dag telt om een mirakel neer te zetten."

"Met of zonder hem spelen, maakt een heel groot verschil. We moeten een oplossing vinden om ook zonder hem te winnen." Tuchel noemde Pablo Sarabia en Eric Maxim Choupo-Moting als mogelijke vervangers voor de match tegen Lyon.