Divock Origi: "Op mijn 12e te maken gekregen met racisme en dat blijft pijnlijk"

Rode Duivel Divock Origi (25) heeft bij Bleacher Report Football getuigd over een persoonlijke ervaring met racisme in de sport. "Op mijn 12e begon de vader van een tegenstander me tijdens de match uit te schelden omwille van mijn huidskleur", blikt hij terug op een pijnlijke gebeurtenis.

"Het is nog altijd een beetje pijnlijk om dit te vertellen"

"Ik was ongeveer 12 jaar oud en speelde bij Racing Genk" opent Divock Origi zijn verhaal. "We hadden een uitmatch in Waregem, de verste verplaatsing die we dat seizoen moesten maken." "We stonden 4 doelpunten voor en ik speelde sterk op de rechterflank. Plots hoorde ik de vader van een van onze tegenstanders. Hij riep op mij en schold me uit. Het waren racistische uitlatingen." "Ik keek naar hem en dat maakte hem nog agressiever. Hij zei dat ik ouder moest zijn dan 12, omwille van mijn huidskleur en omdat ik groot was. En dat terwijl ik niets verkeerd had gezegd." "Zelfs nu is het nog een beetje pijnlijk om dit verhaal te vertellen. Dat toont aan hoe hard het mij geraakt heeft destijds."

Hij riep op mij en schold me uit. Het waren racistische uitlatingen. Divock Origi

"Het lukte niet meer om verder te spelen, ik begon te huilen"

"Ik probeerde verder te spelen, maar dat lukte niet. Daarop brak ik in tranen uit. Het was de eerste keer ooit dat dat gebeurde met zoveel mensen in de buurt."

"Het brengt je van je melk. Je vraagt je echt af waarom een persoon je zo graag wilt aanvallen, gewoon omdat je goed aan het spelen bent tegen zijn zoon. Je weet ook niet wat je moet doen, want het is een volwassen man." "De terugreis was best zwaar. Je voelt je vernederd en kwetsbaar. Je probeert alles op een rijtje te zetten. Wat is er gebeurd en waar komt het vandaan? Maar op je 12e snap je dat niet helemaal en ben je vooral heel verdrietig."

"Het is een test voor me geweest"

"Toen ik thuiskwam, vroeg ik aan mijn vader waarom iemand zoiets zou doen. Hij kon alleen maar compassie tonen. Hij was niet bij de wedstrijd, maar hij wenste dat hij er geweest was om mij te beschermen."

"Hij zei dat ik mijn huidskleur moest omarmen en dat sommige mensen andere huidskleuren niet accepteren. Voor dat voorval had ik daar zelf als jonge jongen nooit bij stilgestaan. Het is een test voor me geweest."

Mijn vader wenste dat hij erbij kon zijn om mij te beschermen. Divock Origi

"Mijn boodschap naar een 12-jarige Divock zou nu zijn om gewoon door te gaan. Blijf je licht uitstralen, ook al proberen mensen het te doven. Blijf werken met passie en blijf jezelf ontwikkelen. Wees de persoon die je voorbestemd bent om te zijn. En vooral: wees moedig."