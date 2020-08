Er zit meer sport in een klusje dan je denkt (1): blijf fit met deze tips

Tijdens de coronacrisis zijn we met z'n allen beginnen te sporten. Nu het gewone leven min of meer opnieuw op gang komt, zou het zonde zijn om al die goede voornemens te laten varen. Maar soms ontbreekt het aan tijd om actief te sporten. Daarom lijst Gert Van Reckem van fitness.be enkele simpele klusjes op die je een mini-workout kunnen geven.

Stofzuig, dweil of schuur je fit!

Je zou versteld staan hoeveel klusjes je in huis kan doen die de verschillende spiergroepen aanspreken. Als je op een correcte manier stofzuigt, dweilt of schuurt, kan je de core-, been- en buikspieren trainen. Maar wat is nu de juiste manier?

Zorg voor een fiere rechtopstaande houding: borst vooruit

schouders naar achteren

lichte buiging knieën Maak een lunge-beweging: voorwaartse/zijwaartse uitvalpas

voorste voet volledig op de grond

druk op de hiel

knie 90 graden

Neem vaker de trap!

De volgende oefening is simpelweg de trap nemen. Niet alleen thuis wat vaker naar boven en beneden gaan, maar gewoon altijd voor de trap kiezen, ook al is er een lift of een roltrap. Een ideale manier om de beenspieren aan de slag te zetten. Vooral de hamstrings en de bilspieren worden geactiveerd, maar het is ook een ideale cardio en core workout.



Zorg voor een fiere rechtopstaande houding: borst vooruit

schouders naar achteren

hoofd rechtop Doe de step-beweging: volledige voet op de trede en niet enkel de tip van de voet

extra uitdagend: neem meerdere treden tegelijk

extra uitdagend: draag zwaardere dingen naar boven

Ruim eindelijk die garage of dat tuinhuis op!

Iedereen heeft wel een garage, tuinhuis of rommelhok dat wel eens mag

opgeruimd worden. Eigenlijk is dat een workout voor voor het hele lichaam! Hier zijn wat tips om het in een correcte houding te doen.