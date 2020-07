Coronadreiging in Ronde van Burgos? "Geen enkel systeem is waterdicht"

"De renners vroegen wel wat er aan de hand was, maar er was niet meteen ongerustheid. Op dat moment waren zij bezig met hun wedstrijd, maar misschien stellen ze later wel meer vragen."

"We kregen woensdag het bericht over de 3 renners van UAE toen we al aan het koersen waren. De organisatie deelde dat mee na een vijftal kilometer, waarna ik de renners op de hoogte gebracht heb via de radiootjes", legt Deceuninck-Quick Step-ploegleider Geert Van Bondt uit aan Sporza.

De Ronde van Burgos telt voor alle duidelijkheid geen positieve gevallen, maar Israel Start-Up Nation en UAE Emirates decimeerden hun aanwezigheid in de Spaanse rittenkoers nadat in totaal 5 renners onlangs contact gehad hebben met personen die wel besmet geraakt zijn.

"Bubbel zoals in de NBA? Wij trekken van land naar land, van regio naar regio"

Volgens het protocol van de UCI moeten de renners zich 6 en 3 dagen voor de start van een koers laten testen.

Die resultaten waren ook bij de betrokken UAE-renners negatief, maar zij werden - na het eerdere contact met een besmette persoon - toch uit voorzorg uit koers gehaald.





Is dat dan het grootste risico voor de wielersport: geen besmetting in het peloton zelf, maar een externe blootstelling aan het virus, vaak in de aanloop naar een koers?

"Dat kan natuurlijk altijd. Ook in het dagelijkse leven, waar je in de winkel of op je werk besmet kunt geraken. Maar met de UCI proberen we alles in goeie banen te leiden. Je kunt je moeilijk elke dag laten controleren."

Een volledig afgesloten bubbel - zoals bijvoorbeeld in de NBA - is geen optie.

"Neen, want wij trekken van koers naar koers en moeten ons altijd verplaatsen. De NBA sluit Disney World af, al loopt ook daar nog personeel rond dat 's avonds naar huis gaat."

"Kijk maar naar Remco Evenepoel, die na deze koers naar de Ronde van Polen gaat."

"Wij gaan van land naar land, van regio naar regio. Dat valt veel moeilijker te controleren, maar dat proberen we zo goed mogelijk op te vangen met de nodige testen."