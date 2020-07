NBA is terug: wat u moet weten over deel 2 van het Amerikaanse basketbalseizoen

Na een pauze van meer dan 4 maanden trekt de NBA zich vannacht weer op gang. In Disney World in Florida werken 22 teams het seizoen af dat in maart abrupt werd onderbroken. Maar hoe zal dat geïmproviseerde seizoen nu verlopen? Welke teams maken nog kans op de titel? En vooral: wat met de coronamaatregelen?

Hoe ziet de rest van het seizoen eruit?

Het tweede luik van het seizoen gaat van start op 30 juli en eindigt ten laatste op 13 oktober met de NBA Finals. Het gelegenheidsdecor is het ESPN Wide World of Sports complex in Florida. Daar zullen meer dan 500 mensen samen een grote basketbalbubbel vormen. 22 ploegen van de 30 zijn uitgenodigd. Zij werken nog 8 wedstrijden in de reguliere competitie af. Afhankelijk van die resultaten worden de play-offs samengesteld. De 8 ploegen die niet zullen spelen in Florida zijn: Charlotte Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves en Golden State Warriors. Ze staan te ver van een plek in de play-offs en hun aanwezigheid zou de bubbel alleen maar groter maken. Aan de play-off-formule wordt niets gewijzigd. 8 teams uit het Oosten en 8 uit het Westen strijden in een eindtoernooi om een plekje in The Finals, de grote finale van het NBA-seizoen. In elke ronde wordt een best-of-7 gespeeld.

Naar welke ploegen moeten we uitkijken?

Het team met de beste cijfers voor de coronabreak was het Milwaukee van sterspeler Giannis Antetokounmpo. De Bucks waren aan een sterk seizoen bezig, met 53 overwinningen tegenover 12 nederlagen. Bij de bookmakers is Antetokounmpo torenhoog favoriet om zichzelf als MVP op te volgen. Daarnaast is het vooral uitkijken naar de twee teams uit Los Angeles. De Lakers en de Clippers staan respectievelijk eerste en tweede in de Western Conference. Met LeBron James en Anthony Davis vormen de Lakers een van de beste teams in de competitie. De LA Clippers hebben met sterren als Kawhi Leonard en Paul George een complete ploeg met een mix van ervaring en talent, met daarnaast veel diepgang op de bank.

Maar de aanloop naar de heropstart van het seizoen verliep voor de Clippers niet zonder slag of stoot. Sterkhouders Patrick Beverley en Montrezl Harrell moest beiden de bubbel (even) verlaten om persoonlijke redenen. Eerder deze week raakte ook bekend dat Clippers-guard Lou Williams in een stripclub was beland en in een tiendaagse quarantaine moet. Outsiders zijn onder meer de regerende kampioen Toronto en Boston in het Oosten en Denver Nuggets, Utah Jazz, Houston Rockets en Oklahoma City Thunder in het Westen. Ze kunnen misschien verrassen, want niemand weet hoe de ploegen zullen omgaan met het gebrek aan matchritme en de afwezigheid van het thuisvoordeel.

Giannis "Greek Freak" Antetokounmpo

LeBron James

Welke maatregelen worden er genomen?

In een gesloten zaal is het om evidente redenen afgeraden om massa-evenementen te organiseren. De NBA biedt dus geen tickets aan en er zullen geen fans in de tribunes zitten. Daarnaast heeft de NBA een groots gezondheidsplan uitgewerkt om het risico op besmetting te voorkomen en te beperken. Spelers en staf worden regelmatig getest en er gelden strenge veiligheidsmaatregelen. Families en vrienden worden pas na de eerste ronde van de play-offs in de bubbel toegelaten. Ze zullen zich aan dezelfde voorzorgsmaatregelen moeten houden als de spelers en de coaches. Wat nu als er iemand positief test in de bubbel? Dan wordt die persoon in quarantaine geplaatst en wordt de contactopsporing opgestart. Voorlopig lijkt alles vlot te verlopen. Vorige week kwamen er 0 positieve tests terug, nadat 346 spelers in de bubbel waren getest op COVID-19.

Prik deze data alvast in je kalender