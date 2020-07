Garmin na cyberaanval: "Alles moet snel weer normaal functioneren"

Wie de voorbije dagen een loopsessie of fietstochtje wou registreren bij Garmin, botste op problemen. De smartwatches en GPS-toestellen van de Amerikaanse navigatiespecialist kampten met hevige storingen. Volgens ethisch hacker Inti De Ceukelaire werd het bedrijf slachtoffer van een cyberaanval.

Vandaag heeft Garmin toegegeven dat een cyberaanval de storingen veroorzaakte. "Garmin is onmiddelijk gestart met het beoordelen van de aard van de aanval en de herstelprocedures werden meteen in gang gezet", klinkt het in een persbericht.

"Er is geen indicatie dat er klantgegevens zijn geopend, verloren of gestolen. Bovendien werd de werking van Garmin-producten niet beïnvloed, behalve de mogelijkheid om toegang te krijgen tot online services."

"De getroffen systemen worden hersteld en Garmin verwacht dat deze de komende dagen weer normaal zullen werken. Er wordt wel enige vertraging verwacht in de verwerking van de achterstand aan informatie of data. Het bedrijf is dankbaar voor het geduld en begrip van hun klanten."