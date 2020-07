Timothy Castagne: "Transfer? Daar denk ik na PSG in de Champions League aan"

In de Serie A moeten deze week nog twee speelrondes ingeblikt worden. Juventus is landskampioen, maar de strijd voor de 2e plaats wordt nog razendspannend. Inter staat voorlopig 2e met 76 punten, Atalanta Bergamo en Lazio volgen op plaatsen 3 en 4 met 75 eenheden.

"We denken zeker nog aan die 2e plaats", zegt Timothy Castagne aan Sporza. "We spelen dinsdag (vanavond) bij Parma en op de slotspeeldag komend weekend ontvangen we Inter. We hebben ons lot dus nog in eigen handen."

Atalanta was vorig seizoen al een revelatie, maar zette deze jaargang nog een extra stapje. "Dat hadden we ergens wel verwacht, want onze kern was samengebleven en onze coach hanteert nog altijd dezelfde tactiek. We hoopten om beter te doen en dat is gelukt."

"Om in aanmerking te komen voor de titel heeft onze start van het seizoen, die toch wel minder was, ons parten gespeeld. Na de lockdown waren we veel beter, maar we stonden toen al te ver achter op Juventus."

Atalanta krijgt alleszins bijzonder veel lof. "Onze coach heeft zijn visie en de spelers stellen zich ten dienste van deze ploeg. Als je dat niet doet, dan speel je niet. Deze groep is al 3 jaar samen. Iedereen weet wat hij moet doen en daarom loopt het zo vlot."

"Fysiek zijn we goed en we scoren ook zeer vlot. We zitten al aan 96 goals in de competitie en het zou mooi zijn om meer dan 100 keer te scoren. Defensief moet het wel beter. We spelen agressief en offensief en laten ruimte, maar we kiezen ervoor om op die manier te spelen. Daardoor boeken we deze resultaten."