Van Vleuten houdt Van der Breggen af en maakt klavertjevier vol

De vloek van de regenboogtrui is Van Vleuten onbekend. De Nederlandse verloor nog geen enkele wedstrijd sinds ze vorig jaar in Harrogate wereldkampioene werd.

Ook in haar 3e koers na de coronabreak was ze de beste. Op de slotklim in het Baskenland reed ze weg van de rest. Haar landgenote Van der Breggen hield de druk wel hoog en naderde nog tot op 10 seconden, maar in de afdaling zoefde Van Vleuten toch opnieuw naar de zege.

"Elke rit in de regenboogtrui winnen, dat kan niet blijven duren", vertelde Van Vleuten achteraf. "Maar voorlopig is het wel heel leuk. Dit had ik op voorhand niet durven te dromen."