Vrouwenkoers in Baskenland weigert ploegen zonder coronatest

Net voor de start van de eendagskoers voor vrouwen in het Baskenland kwam The Cyclists' Alliance met een negatief advies om te starten, omdat niet iedereen in het peloton was getest.

De koersorganisatoren hebben nu alle teams uitgesloten die geen negatieve coronatest konden voorleggen. "Op deze manier voldoen we nauwgezet aan het gezondheids- en veiligheidsprotocol", klinkt het.

De teams die geen startbewijs hebben gekregen, krijgen wel nog de kans om een coronatest af te nemen in het ziekenhuis van Navarra.

CCC-Liv, het team van de Nederlandse vedette Marianne Vos, heeft besloten om niet deel te nemen aan de wedstrijd omdat "de gezondheidsrisico's te groot zijn". Doltcini-Van Eyck, de enige Belgische ploeg in het Baskenland, beraadt zich nog. De wedstrijd start om 16u.