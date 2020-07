Duitser Holler schreeuwt het uit na winst in geplaagde Sibiu Tour

Heel wat WorldTour-teams hadden zich ingeschreven voor de eerste rittenkoers van profniveau sinds de lockdown, maar de onheilspellende situatie in Roemenië zorgde ervoor dat de ene na de andere ploeg zich terugtrok. Zo verdween ook publiekstrekker Mathieu van der Poel van de startlijst.

Bora-Hansgrohe (met o.a. Konrad en Ackermann) en Israel Start-Up Nation (met o.a. Barbier en Brändle) bleven als enige WorldTour-teams over. Toch zouden hun mannetjes niet kunnen strijden om de dagzege in de proloog.

De hevige regen had van de korte proloog over de kasseitjes van het historische centrum van Sibiu immers een glibberparcours gemaakt. Niemand durfde risico's te nemen. Nicodemus Holler was bij de vroege starters en profiteerde daar ideaal van. Het is de 3e profzege voor de 29-jarige Duitser.

"Het klopt dat ik geluk heb gehad met het weer, maar je moet je kansen dan ook nog kunnen grijpen", zegt Holler, die het na de finish van de laatste starter uitschreeuwde van vreugde. Begrijpelijk als je zijn voorgeschiedenis kent: "Ik had in mijn laatste wedstrijd voor de lockdown (de Ronde van Rwanda) juist verschillende botten gebroken bij een val."