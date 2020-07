Wegens succes herhaald: Ultimate Tennis Showdown keert terug (zonder Goffin)

De Italiaan Matteo Berrettini schreef op 12 juli de eindwinst in de UTS op zijn naam. Amper twee weken later staat UTS2 al op de kalender in Nice. Onder anderen Gasquet, Paire en Feliciano Lopez zijn opnieuw van de partij, maar David Goffin kreeg geen nieuwe uitnodiging. Zijn plekje ging naar de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Spanjaard Fernando Verdasco.

De twee groepswinnaars stoten door naar de halve finales, waar ze het opnemen tegen twee nieuwkomers uit de top 20. De organisatie zal hun namen nog bekendmaken.

Het vrouwentoernooi vindt op 1 en 2 augustus plaats in de vorm van een Final Four. De Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 30), Tunesische Ons Jabeur (WTA 39), Française Alizé Cornet (WTA 59) en Tsjechische Brenda Fruhvirtova kijken mekaar in de ogen.