Makelaar Gareth Bale: "Bale blijft in Madrid"

De 31-jarige Bale won met Real Madrid al vier Champions League-titels en hij scoorde in zeven seizoenen al meer dan 100 keer voor de club.

Toch zijn de Madrileense fans zijn fratsen stilaan beu. Zo waren ze niet opgezet toen Bale onlangs deed alsof hij in slaap viel met een mondmasker voor zijn ogen tijdens de match tegen Alaves.

Maar als het van zijn makelaar Jonathan Barnett afhangt, blijft Bale gewoon ploegmaat van Eden Hazard en Thibaut Courtois. "Zijn contract verloopt pas over twee jaar. Hij woont graag in Madrid en gaat nergens anders heen", verzekerde Barnett.

"Natuurlijk is er interesse", gaat Barnett verder. "Maar er zijn nauwelijks clubs die zich Bale kunnen veroorloven. Het is een groot verlies dat hij niet in de basis van Real Madrid staat, maar hij gaat niet weg."

Tussen Bale en Zidane is er volgens Barnett geen wrevel. "Er is geen haat. Zidane wil hem gewoon niet opstellen. Gareth traint elke dag hard. Hij is nog altijd even goed als zijn teammaats."