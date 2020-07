Loïs Openda mag jaartje rijpen bij Vitesse: "Wil veel goals maken"

Loïs Openda kreeg de voorbije 2 seizoenen ondanks zijn jonge leeftijd heel wat speelminuten bij Club Brugge. Toch acht blauw-zwart het interessanter dat de Belgische belofte-international bij Vitesse nog wat meer vlieguren maakt.

"De voorbije seizoenen heb ik al heel wat ervaring kunnen opdoen, maar bij Vitesse wil ik de volgende stap in mijn carrière zetten", zegt Openda. "Ik wil hier de vaste spits worden en veel goals maken. Daar ga ik alles voor geven."

"Loïs staat te boek als een veelbelovend talent", weet technisch directeur Johannes Spors. "Hij heeft zelfs al ervaring in de Champions League. We hopen dat hij zijn ontwikkeling door blijft zetten. Dan zullen we veel plezier aan hem beleven."