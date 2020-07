Drama Deportivo: het degradeert naar 3e zonder te mogen spelen, maar vecht dat aan

De match Deportivo-Fuenlabrada op de 42e en laatste speeldag in de Segunda Division was nog heel beladen: Depor streed voor het behoud, Fuenlabrada voor de promotiebarrages.

Maar op het laatste moment werd de match uitgesteld, omdat Fuenlabrada 8 coronabesmettingen telde. Op basis van het geldende coronaprotocol in Spanje mag een wedstrijd dan niet doorgaan.



De andere duels van de laatste speeldag werden wel allemaal gespeeld. "Dit is de beste oplossing om de gezondheid van de spelers te beschermen en de integriteit van de competitie te behouden", liet La Liga weten.

Omdat 2 concurrenten van Deportivo in de strijd tegen degradatie (Albacete en Lugo) een zege boekten, degradeerde de blauw-witte formatie zonder zelf in actie te komen. De clubleiding vindt dat alle wedstrijden op de slotspeeldag op hetzelfde moment gespeeld hadden moeten worden en denkt daarom aan juridische stappen.

De wedstrijd van "Depor" tegen Fuenlabrada wordt nog wel gespeeld. Zelfs bij een overwinning zou de voormalige Spaanse topclub de degradatie niet meer kunnen ontlopen, omdat de onderlinge resultaten met de "veilige" nummer 18 van het klassement (Ponferradina) in het nadeel van Deportivo zijn.

Het is van begin jaren 80 geleden dat Deportivo niet in de 2e of 1e klasse in Spanje voetbalde. Vorig seizoen miste het op 1 doelpunt na de promotie naar 1e klasse.