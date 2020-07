Contador: "Logische keuze dat Froome weggaat bij Ineos"

Als Alberto Contador in wielerland het woord neemt, dan wordt er geluisterd. De gepensioneerde wielerkampioen blikte in een interview met Cyclingnews vooruit naar de komende Tour en sprak zich uit over zijn voormalige concurrent Chris Froome, die volgend seizoen na 10 jaar Team Ineos verlaat voor Israel Start-Up Nation.

"Was Froome bij Ineos gebleven moest hij doelen bijstellen of werken voor Bernal"

"De overstap van Froome is logisch", is Contador stellig. "Hij won vier Tours, de Giro en twee Vueltas en voelt zich nog altijd sterk genoeg om voor deze wedstrijden te vechten."



Bij Ineos is er immers de zware concurrentie van ploegmakkers Egan Bernal en Geraint Thomas. Froome zag vorig jaar zijn Tour in rook opgaan na een zware smak in de Dauphiné. In afwezigheid van de Brit nam zijn jonge ploegmaat Bernal de scepter over. Volgens Contador is de pikorde toen ook definitief veranderd bij Team Ineos.



"Bernal is een renner die een hele periode dominant zal zijn in de grote rondes en hij maakt heel snel progressie. Dus als Froome bij Ineos zou blijven, dan zou hij zijn doelen moeten bijstellen of voor Bernal werken. Het is logisch dat hij zijn ambitie volgt en Ineos verlaat."