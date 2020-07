Club van Erdogan doorbreekt hegemonie van de Grote Drie in Turkije

Het verhaal van Basaksehir is bijzonder. In 2014 degradeerde de club uit de Turkse hoogste klasse, maar toen beval president Erdogan zijn minister van Sport om de club "op te kopen" en "op te kuisen".

Basaksehir verhuisde naar een nieuw stadion (genoemd naar de legendarische coach Fatih Terim) én de kleuren werden naar oranje veranderd, niet toevallig ook die van de AKP-partij van Erdogan.

Gesteund door de invloed én het geld van de (entourage van) Erdogan zette Basaksehir een snelle opmars in. Dat mocht ook Club Brugge ondervinden, toen het in 2017 in de voorrondes van de Champions League door de Turkse club werd uitgeschakeld.