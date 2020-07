Gérard Lopez: "Ik neem Moeskroen over, niet Rijsel"

Voorzitter Patrick Declerck bevestigt de samenwerking. "Het gaat om een schaalvergroting. De sportieve cel van Rijsel heeft 17 scouts die de hele wereld rondreizen. Het is evident dat mogelijke opportuniteiten hier in Moeskroen geplaatst zullen worden."

"Maar dat wil niet zeggen dat Moeskroen een satellietclub wordt van Rijsel. Het moet op een partnerschap gaan. Ik zou ook willen dat Moeskroen, net als Rijsel in Frankrijk, jonge Belgische spelers naar de club kan lokken."

Toch ziet de Spaanse Luxemburger in Moeskroen een gedroomde club om jonge spelers ervaring te laten opdoen op het hoogste niveau. "Rijsel investeert zwaar in jonge spelers, maar in Frankrijk bestaat er geen competitie voor de reserven. In Moeskroen kunnen deze talenten toch op een hoog niveau spelen."

Gérard Lopez is al eigenaar van Rijsel en neemt nu ook Moeskroen over . "Het is dus niet Rijsel dat Moeskroen koopt, wel een van mijn bedrijven", verduidelijkte Lopez op de persconferentie.

Coach Da Cruz: "Belgische competitie is lastiger dan de mensen denken"

Samen met nieuwe eigenaar Gérard Lopez werd ook trainer Fernando Da Cruz voorgesteld. Da Cruz was 5 jaar geleden ook al eens hoofdcoach van Moeskroen, toen de club ook al in Rijselse handen was.

"Het Belgische kampioenschap is moeilijker dan de meeste mensen denken", zegt Da Cruz. "Vijf jaar geleden waren er 4 à 5 sterke teams, nu zijn dat er meer, want ook clubs als Charleroi en Antwerp draaien nu mee in de top."

"Ons doel is om in dit kampioenschap te overleven met onze strategie om jongeren te laten ontwikkelen. Hiervoor moeten we hen koppelen aan spelers met meer ervaring."