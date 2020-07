3 spelers van Rijsel misten oefenmatch tegen Moeskroen vanwege corona

De spelers van Rijsel kregen een weekje verlof tijdens de voorbereiding en het is in die periode dat de spelers wellicht het virus hebben opgelopen. Renato Sanches was de eerste die positief testte, zo verklapte Rijsel-coach Christophe Galtier.

"Hij is momenteel in Portugal. Hij moet eerst 2 negatieve tests kunnen voorleggen voor hij weer naar Frankrijk mag afreizen", zegt Galtier. De andere 2 positieve gevallen zijn Jonathan Ikoné en Jonathan Bamba.

"Wat de 2 Jonathans betreft, zij zijn in Frankrijk en zullen snel weer kunnen aansluiten bij de rest van de groep, wellicht maandag al." Volgende week zaterdag speelt Rijsel opnieuw tegen een Belgische club, namelijk Club Brugge.