Pierre-Olivier Beckers grijpt naast zitje in Uitvoerend Comité van IOC

Zij vervangen in het machtige beslissingsorgaan van het IOC de Oekraïense polsstoklegende Sergei Boebka en de Singaporees Ng Ser Miang. Er waren vier stemrondes nodig. De 60-jarige Beckers mag zich wel opnieuw IOC-lid noemen, voor een periode van acht jaar.

In een stemming vrijdag tijdens de virtuele 136e IOC-sessie kreeg hij minder stemmen dan de Filipijnse Mikaela Jaworski en de Argentijn Gerardo Werthein.

Pierre-Olivier Beckers, de huidige voorzitter het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), was een van de vier kandidaten voor de twee vacante posities.

Sebastian Coe is nieuw lid van het IOC

Het IOC verwelkomde vrijdag vijf nieuwe leden, wat het totaal op 105 brengt. Sebastian Coe is het bekendste nieuwe gezicht.

De tweevoudig olympisch kampioen op de 1.500 meter is sinds 2015 voorzitter van World Athletics, de wereldatletiekbond, maar kon door een belangenconflict tot dusver niet zetelen in het IOC. Inmiddels zette Coe een stap opzij als bestuurder bij CSM Sport and Entertainment, waardoor de weg naar het IOC-lidmaatschap openlag.

De vier andere nieuwe leden zijn de Cubaanse Maria de la Caridad Colon Ruenes, de voormalige Kroatische presidente Kolinda Grabar-Kitarovic, de Saoedische prinses Reema Bandar Al-Saud, en de Mongool Battushig Batbold.