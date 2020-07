Kandidaat-voorzitter Barcelona: "We mogen niet zoals Milan of Man.Utd worden"

Gisteren was een zwarte dag voor Barcelona. Het verloor op eigen veld van Osasuna en zag rivaal Real Madrid de titel winnen. Lionel Messi maakte duidelijk dat Barcelona niet voort kan op de ingeslagen weg.

"We zullen echt wat moeten veranderen", waarschuwde Font, de zakenman die volgend jaar voorzitter van Barcelona wil worden. "In Engeland worden sommige clubs erg goed geleid."

"Er zijn zelfs landen die clubs financieel zwaar steunen. Als we niet uitkijken, dan worden we een club die in het verleden succesvol was, maar nu niet meer kan strijden voor succes. FC Barcelona dreigt het nieuwe AC Milan of Manchester United te worden."