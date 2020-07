Veiligheidsraad remt: voorlopig geen beslissing over meer publiek bij sportmatchen

Als we kijken naar de sportkant van het exitplan, mochten vanaf 1 juli alle sporten weer mét contact. Ze moesten wel in georganiseerd verband gebeuren, met maximum 50 personen, in het gezelschap van een meerderjarige verantwoordelijke en mits naleving van de hygiënische maatregelen. Elke sport heeft ook een te volgen protocol uitgewerkt.

Publiek mocht ook aanwezig zijn: maximum 200 toeschouwers binnen en 400 buiten. Op 1 augustus konden die aantallen naar respectievelijk 400 en 800 gaan. Die limiet - bijvoorbeeld voor voetbalwedstrijden - kon in overleg met de lokale overheid eventueel verhoogd worden. Speciaal voor dat aantal toeschouwers keken heel wat clubs en eventorganisatoren uit naar de Veiligheidsraad van vandaag.

Maar voorlopig hakt de regering die 5e knoop over versoepelingen niet door. "De besmettingscijfers van Sciensano zijn tussen 5 en 11 juli met 8 procent gestegen", zegt premier Wilmès. Het reproductiegetal zit ook weer boven de 1. De epidemie wint aan kracht, zij het niet fel. Dat is niet goed."

"Zoals altijd zullen we een paar dagen voor een volgende fase ingaat beslissen afhankelijk van de epidemiologische situatie. Daarom is er volgende week donderdag een nieuwe Veiligheidsraad. Dan zullen we inschatten of we voortgaan met de versoepelingen. Als de trend niet goed is, komt er geen 5e fase. En ik herinner eraan dat indien nodig ook weer strengere maatregelen kunnen."

Wilmès hamerde erop dat veel te maken heeft met ons eigen gedrag. De aandacht bij sommigen verslapt. Ze benadrukte nog maar eens het belang van de alom gekende coronamaatregelen zoals handen wassen en afstand houden.

Sinds begin mei hadden we de ene versoepeling na de andere. Viroloog Marc Van Ranst vindt de pauzeknop terecht: "Het doel was om vandaag beslissingen te nemen. Hopelijk zijn de cijfers over een week beter en kunnen we dat dan doen."

Meer info over de coronamaatregelen op sportief gebied vind je op de website van Sport Vlaanderen.

Alles over de Veiligheidsraad van vandaag leest u hier.