Real Madrid Z.0: hoe Zidane opnieuw de titel veroverde in het post-Ronaldotijdperk

Na 2 seizoenen toekijken hoe grote rivaal Barcelona de titel vierde, is Real Madrid voor de 34e keer kampioen van Spanje. In zijn 2e periode als trainer bij Real moest Zinédine Zidane om een 2e titel te kunnen veroveren vooral een antwoord vinden op het vertrek van Ronaldo. Samen met Stef Wijnants analyseren we zijn ingrepen.

Geen Real 2.0 op het wedstrijdblad

Flashback naar 1 maart 2019. Als een deus ex machina keert Zinédine Zidane na slechts 9 maanden terug als trainer van Real Madrid. Op de persconferentie zegt hij: "Ik ben vertrokken, omdat er verandering nodig was. Dat was voor iedereen nodig, ook voor de spelers." Ruim een jaar later bezorgt Zidane Real Madrid een 13e (!) prijs en geeft hij zijn criticasters lik op stuk. Van verandering lijkt er in vergelijking met het succesjaar 2017 (titel en Champions League) nochtans op het eerste zicht geen sprake. Als het over spelersnamen gaat, is er geen Real Madrid 2.0. 8 van de 11 Real-spelers met de meeste speelminuten dit seizoen in La Liga behoorden al tot de 11 spelers met de meeste minuten bij de laatste titel 3 jaar geleden. Verdwenen uit het lijstje met meeste minuten van 2017 zijn Ronaldo (vertrokken), Navas (vertrokken) en Nacho (lang geblesseerd dit seizoen). Hun vervangers zijn Courtois, Mendy en Valverde. Zidane roteerde ook minder, ondanks dat iedereen 3 jaar ouder is. In 2017 was er geen enkele speler die aan 30 basisplaatsen geraakte. Zelfs Ronaldo niet (29). Dit seizoen zijn er 7 spelers met 30 of meer basisplaatsen in La Liga.

"Bijna Atletico-iaanse verdediging"

Zelfs al waren 10 van de 11 namen hetzelfde gebleven, één uitgaande transfer heeft alles veranderd bij Real Madrid. Iets wat Real Madrid vorig seizoen aanvankelijk schromelijk onderschatte. "Zoals Ronaldo lopen er geen 5 rond op de wereld, spelers die jaar na jaar minstens 30 goals maken. In de 9 jaar dat CR 7 in Madrid speelde, scoorde Real 8 keer meer dan 100 doelpunten. Vorig jaar geraakte de Koninklijke niet verder dan 63 goals. Wat denk je dat er met Barcelona gebeurt als Messi verdwijnt?", zegt Stef Wijnants. Zidane maakte een eenvoudige, maar broodnodige denkoefening. Als zoveel gemaakte goals verdwijnen, moet het aantal tegengoals ook naar beneden. "Met Ronaldo lag de focus bij Real op aanvallen, want hij zou toch altijd nog een goal meer maken dan de tegenstander."

Vorig seizoen stond Courtois vaak in een schiettent, ongelooflijk hoeveel kansen Real toen weggaf. Nu staat dezelfde verdeding als een huis en bewijst Courtois zijn wereldklasse.

"Door Ronaldo's vertrek heeft Zidane zijn tactiek uit noodzaak moeten bijsturen. Real heeft dit seizoen slecht 23 goals tegengekregen. Dat is bijna Atletico-iaans. Terwijl Real toch nog altijd meer zelf het spel maakt dan de stadsgenoot."

"Ramos en Varane staan beter. De flankverdedigers zijn niet meer de straaljagers die voortdurend naar voren vliegen en daarachter heerst Thibaut Courtois. Vorig seizoen stond hij vaak in een schiettent, ongelooflijk hoeveel kansen Real toen weggaf. Nu staat dezelfde verdeding als een huis en bewijst Courtois zijn wereldklasse door op cruciale momenten belangrijke reddingen te doen."

In het seizoen 2016-2017 kreeg Real gemiddeld 1,1 goal per wedstrijd tegen. Dit seizoen is dat ongeveer de helft. "Het was zeker de titel van de organisatie", zegt Wijnants. "Dat kan moeilijk anders, als Benzema de enige is die doelpunten maakt." Met overwegend dezelfde namen, maar zonder Ronaldo, heeft Zidane eerst voor organisatie gekozen. Real Madrid Z.0.

Kleine kampioen?

Noch Real Madrid, noch Barcelona stak er dit seizoen met kop en schouders bovenuit in Spanje. Niet in het klassement en ook niet in de spektakelwaarde. In 2017 pakte Real de titel met gemiddeld bijna 3 goals per match, dit seizoen is dat gemiddeld een goal minder. Bijna identiek hetzelfde gebeurde bij Barcelona (0,9 goals minder per match). "Vorig jaar werd Barcelona kampioen met 87 punten. Dit jaar kan Real er 89 halen. Toen sprak niemand van een kleine kampioen. Real liet het vorig seizoen bovendien helemaal afweten, terwijl Barcelona dit jaar tot de coronacrisis aan kop stond en erna 21 op 27 pakte. Real deed gewoon nog beter met 27 op 27. Ik vind niet dat de cijfers op een kleine kampioen wijzen", zegt Wijnants. "Vergeet niet dat de clubs onder de top ook meer tv-geld binnenrijven en daardoor ook betere ploegen kunnen maken, waardoor La Liga in de breedte sterker is geworden. Noch Real, noch Barcelona heeft op dit moment de sterkte om nog om de 3 matchen eens met 5-0 uit te pakken."

Real Madrid 3.0?

Na de vorige titel in 2017 gaf Real Madrid die zomer "maar" 40 miljoen uit aan transfers, maar Ronaldo bleef toen wel aan boord. Ronaldo is ondertussen weg en de huidige spelers worden ouder. Door de coronacrisis zou het scenario van weinig uitgaven zich kunnen herhalen. "Het is haast niet te geloven dat het defensief beter staat dan ooit. Courtois vliegt naar alle ballen, Mendy neemt het over van Marcelo, dat Hakimi verkocht werd, betekent dat Carvajal de nummer 1 blijft. Centraal heeft Ramos opnieuw rust gevonden en Varane is nog altijd maar 27 jaar." "Op het middenveld denk ik wel dat Real iets nodig heeft. Modric is 34 jaar, maar zoals hij speelde na de coronabreak, kan hij wel nog een jaar mee. Misschien dat ze met Odegaard al de oplossing hebben, maar hij moet het toch nog bewijzen op het niveau van Real." "Tactisch zie ik Zidane niet snel veel veranderen in de toekomst. Een nieuwe Ronaldo gaat hij toch niet meteen vinden voor het aanvallende compartiment. En hoeveel geld is er in kas? Mbappé was vorige zomer niet haalbaar, dus moest Jovic voor concurrentie met Benzema zorgen, maar die is door het ijs gezakt." "Eden Hazard heeft door zijn blessures niet kunnen tonen wat hij de aanval echt kan bijbrengen. De beste Hazard van bij Chelsea kan een groot verschil maken. Af en toe zagen we al zijn connectie met Benzema. Die laatste staat intussen 11 jaar in de spits bij de grootste en meest gemediatiseerde club van de wereld en heeft samen met Courtois een groot aandeel in deze titel.”