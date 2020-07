Hazard is klaar voor titelwedstrijd, maar: "Of hij zal spelen, bezien we nog"

In Spanje staat Real Madrid op een zucht van de 34e landstitel, de eerste in 3 jaar. De Madrilenen hebben daarvoor donderdagavond, op de voorlaatste speeldag in La Liga, nog een zege nodig tegen Villarreal, de nummer 5 in de stand. Mét Eden Hazard? "Hij voelt geen pijn meer", klinkt het bij coach Zidane.