"Arsenal moet leren van hoe Liverpool een ploeg heeft gebouwd"

"Wat Liverpool voor elkaar heeft gekregen is fenomenaal. Ook al heeft het de club tijd gekost om de ploeg opnieuw op te bouwen en een nieuwe filosofie en spelopvatting te installeren die aansloten bij de coach", zegt Arteta.

"Liverpool is op zoek gegaan naar welke soort speler ze voor welke positie nodig hadden. Het was heel slim om dat zo specifiek te doen. Ze hadden natuurlijk het geld om dat te doen en het waren geslaagde transfers. Dat heeft de club veranderd."

"Met de coronacrisis zijn de omstandigheden nu anders voor een club die aan het bouwen is. Maar ik denk dat wij met Arsenal dat proces bij Liverpool goed moeten bestuderen, want hoe Liverpool een ploeg heeft gebouwd is een inspiratie en voorbeeld om te volgen."