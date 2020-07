Kevin Strijbos mist herstart van MXGP-seizoen na een rugoperatie

"Sinds januari had ik last van een hernia", zegt Kevin Strijbos. "Aangezien de races telkens weer werden uitgesteld en we niet wisten wanneer we opnieuw zouden starten, besliste ik geen operatie te ondergaan. Ik deed er alles aan om het zo te laten genezen, met injecties, fysiotherapie, acupunctuur, ... "

"Maar twee weken geleden deed het nog meer pijn, met als gevolg dat ik niet meer kon rijden. Uiteindelijk was een operatie dan toch noodzakelijk. Het is jammer, want we deden heel wat tests tijdens de onderbreking en ik vond dat we heel wat vooruitgang boekten met onze set-up. Maar het is wat het is. Ik ga het laten genezen en keer terug op de motor wanneer dat weer mogelijk is. Ik zal er opnieuw staan, geen zorgen."

Vanwege de coronapandemie ligt het seizoen al sinds medio maart stil. Er werden tot dusver slechts 2 GP's afgewerkt, in Groot-Brittannië en Nederland. De zege ging telkens naar de Nederlander Jeffrey Herlings.

Nadien werden heel wat Grote Prijzen uitgesteld of zelfs van de kalender gehaald en werd de herstart van het seizoen steeds opgeschoven. Die is nu voorzien op 9 augustus in Letland, waar er in totaal 3 GP's zullen worden gereden. Ook op 12 en 16 augustus vallen er WK-punten te sprokkelen in Kegums.

Drie WK-manches worden dit seizoen in Lommel gereden, op 18, 21 en 25 oktober.