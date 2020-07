Cultspits wil feesten met Klopp na promotie naar Championship en krijgt zijn zin

Akinfenwa kon met zijn vreugde geen blijf in een interview na de wedstrijd aan Sky Sports. Wycombe had net Oxford verslagen met 2-1 in de promotiefinale in een leeg Wembley. Hij bleef aan de interviewer maar vragen wat er juist gebeurd was: "Ik denk niet dat ze je achteraan hebben gehoord", riep hij.

"Laat me even kalmeren", zei hij dan. "Ik wil eerst God bedanken, want hij maakte het onmogelijke mogelijk. Vier jaar geleden was ik technisch werkloos, tot Wycombe me haalde. Ik voelde me gelukkig en gezegend dat de coach en de spelers in mij geloofden."

Akinfenwa, een grote fan van Liverpool, liet in volle feestroes plots de naam van Liverpool-coach Klopp vallen. "Hij is de enige persoon die me nu op WhatsApp mag lastigvallen, zodat we samen kunnen vieren!" En zo geschiedde. (lees voort)