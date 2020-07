Adrie van der Poel: "Als ik mag kiezen, dan wint Mathieu dit jaar Parijs-Roubaix"

Zal Mathieu van der Poel ook in dit bijzonder jaar de hoofdrolspeler zijn in de klassiekers? "Ik ga ervan uit dat de verschillen tussen de renners dit jaar kleiner zullen zijn. Mathieu is de coronabreak in elk geval goed doorgekomen", zegt vader Adrie van der Poel.

"Meedoen voor winst in Ronde en Roubaix"

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) vertoeft momenteel op hoogtestage in La Plagne. Vader Adrie kijkt uit naar de eerste wedstrijden. "Ik merk in mijn omgeving dat

de mensen ernaar hunkeren om weer met een biertje en een zakje chips in de zetel te liggen voor de televisie", zegt Adrie van der Poel in een interview aan Bureau Sport. "Het wordt een heel raar seizoen. Het zal er anders aan toegaan in de klassiekers dan in het voorjaar." "Ik ga ervan uit dat de verschillen tussen de renners nog iets kleiner zullen zijn, omdat iedereen een heel lange periode heeft gehad om zich voor te bereiden. Als je in maart koersen rijdt, staan er ook aan renners aan de start die pas in april of mei goed moeten zijn. Nu zal iedereen meteen goed zijn."

Of Mathieu kan meedoen voor winst in de Ronde van Lombardije? Die steile Muro di Sormano is ook maar een inspanning van 9 à 10 minuten. Je kan daar niet veel harder rijden dan de eersten. Adrie van der Poel

Op het programma van Mathieu van der Poel staan momenteel alle monumenten (Milaan-Sanremo, de Ronde van Lombardije, Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix). "Afgaande van wat we de afgelopen jaren gezien hebben, kan Mathieu meedoen voor winst in de Ronde en in Parijs-Roubaix", zegt Adrie. Kan hij dat ook in Luik en Lombardije? “Lombardije is vaak een koers die gecontroleerd wordt. Maar die steile Muro di Sormano is ook maar een inspanning van 9 à 10 minuten. Je kan daar niet veel harder rijden dan de eersten." "De renners zullen nu wel veel gemotiveerder aan het vertrek staan in Lombardije dan wanneer er al een heel seizoen gereden is. Alles hangt af van het koersverloop.” "Als Mathieu gewoon goed is, kan hij op heel veel verschillende terreinen meedoen."

"Na verkenning Roubaix zei Mathieu: "Ik weet het nog niet""

Vorig jaar won Van der Poel Dwars door Vlaanderen, de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. "Als ik zelf mag kiezen welke klassieker Mathieu dit seizoen mag winnen, dan zeg ik meteen Parijs-Roubaix. Dat blijft de mooiste klassieker die er is. Het is zo’n speciale wedstrijd omdat je maar 1 keer per jaar op die kasseien koerst", zegt Adrie van der Poel. Mathieu verkende 2 weken geleden voor het eerst de kasseien van de Hel. "“Hij was blij na de verkenning. Maar ik ben er bijna van overtuigd dat hij Parijs-Roubaix nog eens wil verkennen." "Mathieu zei na de verkenning: “Ik weet het eigenlijk nog niet.” Als hij de Amstel Gold Race verkent, zegt Mathieu dat hij het ondertussen wel weet omdat hij al van jongs af aan al die klimmetjes opreed. Roubaix is helemaal nieuw voor hem."