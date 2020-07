Nederlandse schaatsster Van Ruijven (27) overleden in Frans ziekenhuis

Lara van Ruijven was op stage met de Nederlandse nationale ploeg in Font Romeu, in de Pyreneeën, toen ze ernstig ziek werd. De Nederlandse schaatsster had te kampen met een stoornis aan haar auto-immuunsysteem en er traden ernstige complicaties op, zoals inwendinge bloedingen.

De voorbije weken werd ze twee keer geopereerd. Ze werd in een kunstmatige coma gehouden en vocht voor haar leven. Maar de pas 27-jarige Van Ruijven overleed uiteindelijk in het ziekenhuis in Perpignan in Frankrijk.

Van Ruijven was de regerende wereldkampioene shorttrack op de 500 meter. Ze maakte deel uit van de Nederlandse aflossingsploeg die op de Winterspelen in Pyeongchang brons behaalde.