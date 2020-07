Enthousiasme bij Waasland-Beveren: "PSG zegt met A-kern aan te treden"

"Via een tussenpersoon zijn we benaderd door PSG", vertelt de woordvoerder van Waasland-Beveren. "Ik denk dat PSG een bepaald profiel had vooropgesteld om tegen te oefenen. Vermoedelijk iets als "Belgische eersteklasser, maar geen topclub"."

"PSG heeft gezegd dat ze met A-kern spelen"

Het nieuws van de oefenmatch zorgde begrijpelijkerwijs voor groot enthousiasme bij de spelers van het geplaagde Waasland-Beveren. Zeker de verdedigers kunnen de volgende dagen maar beter gebruiken om fysiek helemaal klaar te zijn.

Het ziet er niet naar uit dat PSG zijn grote vedetten zal sparen. Vraag wordt dan vooral wie het geluk heeft tegen Neymar, Mbappé of Icardi te staan. Er zal veel gewisseld worden.

"We zullen 4 keer 30 minuten voetballen. Op sportief gebied zijn er geen afspraken gemaakt over wie zeker wel of zeker niet zal spelen. PSG heeft gezegd met zijn A-kern aan te treden."

"Onze trainer (Nicky Hayen) vertelde het donderdag aan de spelers en de reacties waren euforisch. Dit maken ze niet elke week mee. Dat geldt voor de hele omkadering, trouwens. Het is een hele andere manier van werken voor ons."

"Ik werd al door vier of vijf verschillende mensen gecontacteerd van PSG. Dat gaat dan van afspraken over de persconferentie na de match tot de namen voor op het grote scherm. Alles is heel professioneel. Dit is bijna Champions League, maar dan zonder inzet."

Afwachten wie bij Waasland-Beveren volgende week vrijdag staat te pronken met het shirt van Neymar in het Parc des Princes. Hopelijk dat het coronavirus het feestje niet verpest. De spelers van Waasland-Beveren worden twee dagen voor de match nog eens getest op Covid-19.