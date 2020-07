Westerlo na BAS-uitspraak: "We hebben een kans om in 1A opgenomen te worden"

Waasland-Beveren is ervan overtuigd dat het na de beslissing van het BAS niet meer kan degraderen.

De clubadvocaat ziet nog twee opties: "Ofwel een competitie met 18 ploegen (met Waasland-Beveren, OHL en Beerschot), ofwel een competitie met 16, maar dan met Waasland-Beveren in 1A."

Daar is Westerlo het niet (helemaal) mee eens. "Alle scenario's liggen opnieuw open, maar wat er ook wordt beslist: er komen opnieuw procedures", reageert Wim Van Hove, algemeen directeur in 't Kuipje.

"Je hebt enerzijds het juridische aspect, maar ook de sportieve logica. Daardoor liggen alle opties opnieuw open. Westerlo heeft dus zeker ook opnieuw een kans om in 1A opgenomen te worden."

In 1B wordt de return van de promotiefinale tussen OHL en Beerschot gespeeld op 2 augustus. Dat was een eis van de Pro League. Mocht die match niet gespeeld kunnen worden, dan kon Westerlo als leider na de reguliere competitie profiteren en naar 1A wippen.

"Ik durf geen voorspelling meer te doen", zegt Van Hove. "Wie snapt er nog wat van?"

"De Pro League is het slachtoffer van een aantal machtsspelletjes. En welke beslissing er ook genomen wordt, er komen ongetwijfeld nieuwe procedures. Nu nog de dertigste speeldag afwerken, lijkt organisatorisch in elk geval niet meer haalbaar."

Westerlo betreurt dat er van bij de start niet voor een duidelijke oplossing is gekozen.

"Door ofwel de nietigverklaring van het seizoen uit te spreken (en dus iedereen in 1A aan boord te houden en geen landskampioen aan te duiden), ofwel Westerlo als leider in 1B te laten promoveren naar 1A. Maar we zijn meteen op zoek gegaan naar tussenoplossingen."