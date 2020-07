Ferdi Van den Haute: "Plots zeiden ze dat de gele trui toch niet voor mij was"

"De gele trui bleek niet voor mij te zijn, maar voor Adrie van der Poel"

In 1984 schreef Ferdi Van den Haute de 4e etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam door solo over de streep te komen. "Helaas is het maar bij één ritzege gebleven", mijmert Van Den Haute.

"Het was die bewuste dag misschien in mijn voordeel dat het slecht weer was en dat het peloton in slaap was gevallen. Tja, hoe win je die etappe? Door gewoon sneller te rijden als het peloton."

De ritzege van Van den Haute kreeg nog een staartje. Hij leek een dubbelslag te hebben geslaan door ook de gele trui te veroveren. Van den Haute blonk in het geel op het podium, maar pas uren later bleek de trui toch niet voor hem te zijn.

"Ik was ervan overtuigd dat ik de gele trui had overgenomen. Wij sliepen toen in een school. Ik lag alleen op mijn kamer toen ze mij kwamen vertellen dat de trui toch niet voor mij was, maar wel voor Adrie van der Poel."

"Nu als de cijfers klopten, dan moest ik niet ongelukkig zijn. Integendeel, ik was al heel gelukkig dat ik de rit had gewonnen."