Chris Froome verlaat Team Ineos na dit seizoen voor Israel Start-Up Nation

Israel Start-Up Nation verwelkomt Froome

Er werd de voorbije weken duchtig gespeculeerd over de toekomst van Chris Froome. Bleef de Brit bij zijn huidige werkgever of zou hij andere oorden opzoeken? Het is het laatste geworden.

Na 10 jaar bij Ineos (voordien Sky) en met eindzeges in alle grote rondes trekt Froome de deur achter zich dicht en kiest hij voor Israel Start-Up Nation, dat al een tijdje stevig aan zijn mouw trok.

"Dit is een historisch moment", zegt Sylvan Adams, mede-eigenaar van het team. "We zijn enorm trots. Chris is de beste renner van zijn generatie. Hij zal de kopman zijn in de Tour en de grote rondes. We willen samen geschiedenis schrijven en zorgen dat Froome misschien wel aanschouwd zal worden als de beste renner ooit."

Ook Froome is in de wolken: "Ik heb er enorm veel zin in om naar succes te blijven streven. De impact van Israel Start-Up Nation op de sport is aan het toenemen. Ik heb het gevoel dat we samen geweldige dingen kunnen bereiken."