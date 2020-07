Ronald "Ronny" De Witte: "In de Giro reed ik pardoes tegen een genodigde"

Ronald, kortweg Ronny, De Witte was prof van 1968 tot en met 1982. In het shirt van Peugeot won hij 2 Tour-etappes. En dat waren telkens thrillers.

"Ik 1974 kwam het peloton heel kort, maar ik hield uiteindelijk nog 50 meter over in Dieppe. Dat was mijn eerste ritzege."

Ook een jaar later in Amiens bleef De Witte maar net uit de klauwen van het peloton. "Dat was een etappe met een gemiddelde van meer dan 47 km/u. "

"De Italiaan Santambrogio had zijn roadbook niet goed gevolgd. Toen we nog 1 ronde moesten rijden op het lokale circuit, begon hij te spurten. Wij dachten: "Wat is dat nu?" Santambrogio stak zijn beide armen in de lucht en dacht dat hij gewonnen had."

"De Italiaan bolde uit en wij reden hem voorbij. Een ronde later heb ik uiteindelijk de sprint gewonnen."