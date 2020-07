1 match vrouwenvoetbal live te bekijken om de 2 weken: "Lat niet te hoog leggen"

De wedstrijden van de Super League worden volgend seizoen voor het eerst live uitgezonden op tv.

In overleg met Eleven Sports werd wel afgeweken van het oorspronkelijke plan om elke week een wedstrijd live uit te zenden.

Er komt wel een samenvattingsprogramma van de 5 wedstrijden per speeldag, maar er zal slechts om de 14 dagen een match op tv te volgen zijn.

"De Super League is in volle ontwikkeling. Dit is een grote stap, want eigenlijk vertrekken we vanaf nul. Daarom is het misschien beter om de lat niet meteen te hoog te leggen", zegt Pierre François, CEO van de Pro League.

François denkt bijvoorbeeld aan de wedstrijdkwaliteit, maar ook aan de terreinen waarop de duels uit de Super League worden afgewerkt en de verlichting van die velden. "We willen consistent matchen van hoge kwaliteit aanbieden, bij voorkeur op het hoofdterrein."