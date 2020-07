Nelson Verissimo wordt coach van Benfica tot einde seizoen

De club bedankte Bruno Lage voor bewezen diensten en zijn "onschatbare bijdrage" in de tocht naar de eindzege in de Portugese competitie vorig seizoen. Benfica staat momenteel tweede in het klassement, op 6 punten van concurrent Porto.

Verissimo nam vorige week het roer al over tijdens de match tegen Boavisto, die met 3-1 werd gewonnen. Vandaag heeft de club bekend gemaakt dat hij T1 blijft tot het einde van het seizoen.

Pochettino, Nagelmann of toch Jesus?

De Portugese media heeft al gefantaseerd over mogelijke opvolgers van Lage. Zo wordt Mauricio Pochettino gezien als kandidaat voor de job. Pochettino was vijf seizoenen lang coach van Tottenham en Rode Duivels Mousa Dembelé, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Ook Julian Nagelsmann, coach van RB Leipzig, maakt kans.



Maar de naam die het vaakst genoemd wordt is die van Jorge Jesus. Hij was al eens coach van Benfica tussen 2009 en 2015 en leidde de club naar drie landstitels in zes jaar. Daarna trok hij naar aartsrivaal Sporting.



Na een korte passage bij Al-Hilal in Saoedi-Arabië werd Jesus trainer van Braziliaanse club Flamengo, waarmee hij de Copa Libertadores won. Spijtig genoeg voor Benfica, loopt Jesus' contract in Brazilië pas in juni 2021 af.