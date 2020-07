Trump wil excuses horen van Bubba Wallace, Nascar-rijder reageert

Met "de beslissing over de vlaggen" doelt Donald Trump op het verbod op de confederatievlag tijdens de Nascar-races. Dat verbod kwam er half juni, na de landelijke protesten tegen racisme en politiegeweld tegen zwarten. Wallace had eerder een dergelijk verbod bepleit. De vlag is in de ogen van veel Amerikanen een symbool van racisme.

De strop die in de pitbox van Wallace gevonden werd, bleek als garagedeurtrekkoord gebruikt te worden en hing of lag er al sinds het najaar van 2019. Wallace zelf kreeg de strop overigens nooit onder ogen. Hij werd gevonden door zijn teamleden, die er een racistische bedreiging in zagen en er onmiddellijk mee naar de leiding van de Nascar stapten.