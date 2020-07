Rematch tussen Delfine Persoon en Katie Taylor ligt opnieuw op tafel

Op 1 juni vorig jaar gaven Taylor en Persoon er partij in Madison Square Garden in New York met als inzet de titel van onbetwiste wereldkampioene bij de lichtgewichten (-61,235 kg).

De Ierse zette haar wereldtitels bij de WBA, IBF en WBO op het spel, Persoon was de WBC-kampioene. Taylor, de olympisch kampioene van 2012, haalde het op punten met 95-95, 96-94 en 96-94. Maar volgens het gros van de waarnemers was dat een onterechte beslissing. Persoon zei achteraf dat ze bestolen was en diende officieel klacht in. Ze zei niet te rekenen op een rematch.



"We hebben Delfine Persoon 3 voorstellen gedaan. We zijn dichtbij een deal", verklaarde Hearn op IFL TV. "Het wordt een veel groter gevecht vanwege de controverse rond de 1e kamp. Katie wil het gevecht aangaan, omdat er twijfel is bij sommigen dat ze de vorige kamp heeft gewonnen."

Normaal gezien zou Taylor het in augustus opnemen tegen Amanda Serrano uit Puerto Rico, een kamp die oorspronkelijk in mei op het programma stond. Door corona lukte dat niet. Met Serrano werd echter geen akkoord gevonden over een kamp in de zomer.