Koersburgemeesters over publiek: "Geen mensen in groep samenbrengen"

"De politie zal ook toezicht houden met de helikopter. Als er te veel mensen te dicht bij elkaar staan, kunnen we zo indien nodig snel de gepaste maatregelen nemen. De definitieve aanpak zullen we pas over 14 dagen kennen, maar de organisatie heeft wel al laten weten dat ze geen vips zal ontvangen en niks zal organiseren langs het parcours."

"Het is niet realistisch om de mensen op te roepen om weg te blijven. Een andere piste is om langs het parcours een aantal dingen aan te bieden, zodat niet alle mensen naar de aankomst komen, in dat ene café samenkomen of op een helling gaan staan."

Zelfs zonder vips en met veiligheidszones aan de start en aankomst komt er altijd wel volk af op de koers. Dat was afgelopen weekend ook nog te zien in de GP Vermarc Sport in Rotselaar , waar de ene toeschouwer het al moeilijker had dan de andere om de social distancing te respecteren.

Burgemeester Oudenaarde: "Geen groepen mensen"

Dezelfde bekommernissen leven ook bij Marnic De Meulemeester, de burgemeester van Oudenaarde, het epicentrum van de Ronde van Vlaanderen. "Het is zeker onze bedoeling om maatregelen te nemen om de social distancing te vrijwaren", vertelt De Meulemeester aan Sporza.

"Sowieso werken we al met veiligheidszones, dat zijn plekken waar het traditioneel druk is. In zo'n zone kunnen we de toegang beperken of zelfs verbieden. In die veiligheidszones zal het ook verboden zijn om bijkomende commerciële activiteiten te organiseren."

"Het is dit jaar niet de bedoeling om mensen in groep samen te brengen. Als er al publiek aanwezig zal zijn in de aankomstzone, dan zal dat zeer beperkt zijn. De volksgezondheid staat voorop."

"Daarnaast vermoed ik dat er ook langs het parcours nog wel maatregelen genomen zullen worden om het publiek zoveel mogelijk te beperken. We willen een veilige Ronde organiseren. Het is zeker niet de bedoeling om zoveel mensen op de been te brengen als andere jaren."