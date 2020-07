Frank Fiers verliest zijn werelduurrecord skeeleren aan de Duitser Felix Rijhnen

Duitse Mareike Thum zet 34,336 km neer in hitte

De Duitse Mareike Thum verbeterde eerder op de middag met 34.336 meter het werelduurrecord bij de vrouwen. Allebei hadden ze ernstig te kampen met de hitte. In de Arena liep de temperatuur op tot 32 graden.

In het skeelerpeloton is Rijhnen bij Powerslide een teamgenoot van Bart Swings. In 2018 werd hij in Arnhem wereldkampioen op de marathon. Vorig jaar veroverde Rijhnen in Pamplona de Europese titel op de marathon en zegevierde hij in de prestigieuze marathon in Berlijn, die al 6 keer een prooi was voor Swings.

Voor de inlineskaters zijn de werelduurrecordpogingen vrijwel de enige keer dat ze deze zomer in het openbaar verschijnen. De Europese en de wereldkampioenschappen zijn wegens de coronapandemie geschrapt.