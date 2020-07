Nairo Quintana is aangereden tijdens een trainingsrit

Nairo Quintana stoomt zich dezer dagen klaar voor de Tour de France, de wedstrijd die hij zo graag eens op zijn erelijst wil schrijven.

Toen de Colombiaan vandaag een trainingstocht maakte in zijn eigen regio, werd hij aangereden door een voertuig.

"De chauffeur van het voertuig maakte een verkeerd manoeuvre", meldt de burgemeester van het dorp waarin Quintana is aangereden. "Nairo zelf heeft last van zijn knie en schrammen op zijn elleboog."



Quintana is naar huis teruggekeerd, waar hij nog medisch zal verzorgd worden.

De kopman van Arkéa Samsic zou normaal gezien dit weekend in actie moeten komen in de virtuele Tour de France.