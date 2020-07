Einde seizoen voor Valencia-ster Rodrigo door scheur in zijn ligamenten

Het is nog niet duidelijk hoe lang Rodrigo buiten strijd zal zijn, maar de Spaanse media melden dat hij anderhalve maand aan de zijlijn staat en zo een streep door zijn seizoen mag trekken.

Met vier goals en negen assists in 27 competitiewedstrijden bewees Rodrigo zijn waarde dit seizoen, ook al miste hij begin dit jaar 8 matchen door knieproblemen. In de Champions League was de Spaanse international ook goed voor 2 goals en dito assists in 6 matchen.

Het is het tweede slechte nieuws voor Valencia in een week tijd. Maandag ontsloeg de club haar coach Albert Celades. Zijn job werd inmiddels ingenomen door Salvador Gonzalez Marco, beter bekend als "Voro".

Voro heeft werk aan de winkel. Sinds de herstart van La Liga zakte Valencia van een zevende naar een tiende plaats in de tussenstand. Tegen Bilbao leed de club haar derde nederlaag op rij, haar vierde in zes matchen sinds de hervatting van de competitie op 11 juni.